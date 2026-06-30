Auch die Reuss in Luzern knackte den Wärmerekord

Keystone-SDA

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Die Reuss war bei der Geissmattbrücke in Luzern am Samstagabend so warm wie noch nie. Die offizielle Messstelle des Bundesamts für Umwelt (Bafu) verzeichnete um 20.30 Uhr eine Temperatur von 26,4 Grad.

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(Keystone-SDA) Damit wurde der bisherige Höchstwert von 26,2 Grad knapp übertroffen. Dieser stammt vom 5. August 2018. Im Hitzesommer 2003 hatte das Thermometer, ebenfalls im August, bis zu 25,7 Grad erreicht.

Im Juni betrug die mittlere Temperatur in der Reuss gemäss der Plattform des Bafu für Hydrodaten 20,6 Grad. Das ist deutlich wärmer als in der Referenzperiode 1991 bis 2020, in der der Mittelwert 17,1 Grad betrug.

Seit Samstagabend sinkt das Thermometer. Am Dienstagvormittag betrug die Wassertemperatur in der Reuss 24,0 Grad.

Die Kleine Emme bei Emmen war mit 28,1 Grad am Sonntagabend noch wärmer, erreichte aber keinen neuen Rekord. Die bisher höchste Temperatur der Emme von 28,9 Grad wurde am 25. Juli 2019 gemessen.

Luzern: Neue Juni-Höchsttemperatur

In den vergangenen Wochen purzelten in der Schweiz zahlreiche Hitzerekorde. Mit 13 Tagen in Folge mit Temperaturen über 30 Grad verzeichneten mehrere Wetterstationen die längste Hitzewelle seit Messbeginn. In Luzern mass Meteoschweiz am Samstag 36 Grad, was eine neue Höchsttemperatur für den Juni bedeutete.

Auch die Gewässer erwärmten sich an verschiedenen Orten stark. Die Aare in Bern egalisierte den Temperaturrekord von August 2022 mit 24,1 Grad. Der Rhein war bei Rheinfelden bis zu 25,6 Grad warm, die Sihl in Zürich-Sihlhölzli bis zu 28,6 Grad.