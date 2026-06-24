Auch im Tessin wird die Hitzegefahr hochgestuft

Keystone-SDA

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Die Hitzewelle nimmt in den kommenden Tagen kein Ende. Der Bund stufte am Mittwoch auch das Tessin auf die Gefahrenstufe 4 herauf. Dies bedeutet "grosse Gefahr".

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(Keystone-SDA) Die Hitzewelle bescherte am Dienstag Genf sogar den heissesten 23. Juni seit Messbeginn. Vorbei ist es mit der Hitze aber noch lange nicht, und sie betrifft auch immer mehr Regionen. Erst am Montag zeichne sich ein Ende der Hitzewelle ab,

Bis nächsten Montag wird keine Abkühlung erwartet. Die Warnungen von Meteoschweiz gelten für die Niederungen unterhalb von 800 Metern im Norden und unterhalb von 600 Metern im Süden. Zudem sorgt die Trockenheit für Waldbrandgefahr.