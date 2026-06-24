The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Auch im Tessin wird die Hitzegefahr hochgestuft

Keystone-SDA

Die Hitzewelle nimmt in den kommenden Tagen kein Ende. Der Bund stufte am Mittwoch auch das Tessin auf die Gefahrenstufe 4 herauf. Dies bedeutet "grosse Gefahr".

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Hitzewelle bescherte am Dienstag Genf sogar den heissesten 23. Juni seit Messbeginn. Vorbei ist es mit der Hitze aber noch lange nicht, und sie betrifft auch immer mehr Regionen. Erst am Montag zeichne sich ein Ende der Hitzewelle ab,

Bis nächsten Montag wird keine Abkühlung erwartet. Die Warnungen von Meteoschweiz gelten für die Niederungen unterhalb von 800 Metern im Norden und unterhalb von 600 Metern im Süden. Zudem sorgt die Trockenheit für Waldbrandgefahr.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft