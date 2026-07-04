Die Woche in der Schweiz

Schweizer Parlamentarier haben die Regierung dafür kritisiert, dass sie Washington Zugeständnisse gemacht habe, ohne dafür eine Gegenleistung zu erhalten.

Wirtschaftsminister Guy Parmelin ist es nicht gelungen, einen Durchbruch im Zollstreit mit den USA zu erzielen. Die Kritik an der Schweizer Verhandlungsstrategie wird in der Schweiz immer lauter.

Nach einem Treffen mit dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer am Montag in Washington bekräftigte Parmelin, dass die Schweiz sich an die Vereinbarung vom November halte und dasselbe von den USA erwarte. «Eine Abmachung ist eine Abmachung», sagte er am Dienstag gegenüber SRF.

Mehrere Parlamentarier:innen kritisierten Parmelin daraufhin dafür, dass er Washington Zugeständnisse gemacht habe – beispielsweise den Abbau von Importbarrieren für US-Autos und Medizinprodukte –, ohne im Gegenzug Zusagen zu erhalten. Sie werfen der Regierung zudem vor, das Parlament zu umgehen, indem sie Pläne für ein Handelsabkommen zugunsten einer Verordnungsänderung aufgegeben habe, die keiner parlamentarischen Zustimmung bedürfe.

«Die missliche Lage der Schweiz ist auch selbstverschuldet«, meinte die Neue Zürcher Zeitung und erklärte, man könne sich zwar durchaus über die «unberechenbare» Politik von US-Präsident Donald Trump ärgern, doch ein wenig Selbstkritik würde nicht schaden. Und: «Oft scheint der Wille [im Parlament zu schnellen, pragmatischen Lösungen zu fehlen».

Regierung und Parlament müssten nun an einem Strang ziehen und Kompromisse finden, um den US-Forderungen gerecht zu werden, so die NZZ. «Nur so hat die für unser Land so bedeutende Exportwirtschaft eine reelle Chance auf einen Deal, mit dem sie einigermassen leben kann.»