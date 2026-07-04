Die Woche in der Schweiz
Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland
Das Tragen einer Mütze ist oft ein modisches Statement, das eine subtile Botschaft von Selbstbewusstsein und Individualität vermittelt. Schweizer Bundespräsident Guy Parmelin beschloss, die Subtilität auf null zu reduzieren, als er am Donnerstag beim WM-Spiel der Schweiz erschien. Seine Kappe mit der Aufschrift "Switzerland Great Since 1291" zeigte offenbar Wirkung: Die Schweiz besiegte Algerien mit 2:0.
Wirtschaftsminister Guy Parmelin ist es nicht gelungen, einen Durchbruch im Zollstreit mit den USA zu erzielen. Die Kritik an der Schweizer Verhandlungsstrategie wird in der Schweiz immer lauter.
Nach einem Treffen mit dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer am Montag in Washington bekräftigte Parmelin, dass die Schweiz sich an die Vereinbarung vom November halte und dasselbe von den USA erwarte. «Eine Abmachung ist eine Abmachung», sagte er am Dienstag gegenüber SRF.
Mehrere Parlamentarier:innen kritisierten Parmelin daraufhin dafür, dass er Washington Zugeständnisse gemacht habe – beispielsweise den Abbau von Importbarrieren für US-Autos und Medizinprodukte –, ohne im Gegenzug Zusagen zu erhalten. Sie werfen der Regierung zudem vor, das Parlament zu umgehen, indem sie Pläne für ein Handelsabkommen zugunsten einer Verordnungsänderung aufgegeben habe, die keiner parlamentarischen Zustimmung bedürfe.
«Die missliche Lage der Schweiz ist auch selbstverschuldet«, meinte die Neue Zürcher Zeitung und erklärte, man könne sich zwar durchaus über die «unberechenbare» Politik von US-Präsident Donald Trump ärgern, doch ein wenig Selbstkritik würde nicht schaden. Und: «Oft scheint der Wille [im Parlament zu schnellen, pragmatischen Lösungen zu fehlen».
Regierung und Parlament müssten nun an einem Strang ziehen und Kompromisse finden, um den US-Forderungen gerecht zu werden, so die NZZ. «Nur so hat die für unser Land so bedeutende Exportwirtschaft eine reelle Chance auf einen Deal, mit dem sie einigermassen leben kann.»
«Die Schweizer sind nach wie vor die Reichsten der Welt», lautete am Dienstag die Schlagzeile im Corriere del Ticino, der sich dabei auf eine UBS-Studie stützte. Das sind doch sicher gute Nachrichten, oder? So ungefähr.
Laut dem UBS Global Wealth Report verfügen erwachsene Schweizer über ein durchschnittliches Vermögen von umgerechnet 733’000 CHF (910’382 US-Dollar). Damit liegen sie deutlich vor den Zweitplatzierten, den USA (696.277 US-Dollar) und Luxemburg (654.732 US-Dollar).
Ein Blick auf einige andere Schweizer Schlagzeilen zeigt jedoch, wie unterschiedlich die Zahlen interpretiert werden können: «Die Reichen sind nochmals viel reicher geworden» (SRF), «Vermögen von Durchschnitts-Schweizer geschrumpft» (Blick), «In der Schweiz werden die Reichen immer reicher, während die Mittelschicht den Preis dafür zahlt» (24heures) und «Schweizer bleiben die reichste Bevölkerung der Welt – doch es gibt einen Haken» (Watson).
Der Haken liegt in der Definition des Durchschnitts. Spricht man vom Mittelwert (die Summe einer Gruppe von Zahlen geteilt durch die Anzahl der Zahlen), sind die Schweizer tatsächlich Weltmeister; spricht man vom Median (dem Mittelwert – die Hälfte ist reicher, die Hälfte ärmer), liegt die Schweiz mit 145’555 Dollar pro Person nur auf Platz acht. Hier liegt Luxemburg mit 394’005 Dollar an der Spitze, gefolgt von Belgien (277’166 Dollar) und Australien (210’783 Dollar). Mit anderen Worten: Einige sehr reiche Menschen in der Schweiz verzerren das Bild, und wie 20Minutes schrieb, «nimmt die Ungleichheit zu».
Der UBS-Bericht stellt fest, dass das durchschnittliche (mittlere) Vermögen pro Erwachsenem zwischen 2000 und 2025 real um etwas mehr als 11 % wuchs, während das reale Medianvermögen um knapp 15% sank. Der Blick fasste die Entwicklung so zusammen: Die Schweiz habe das höchste Durchschnittsvermögen der Welt, doch die Einwohner des Landes seien dennoch deutlich ärmer geworden.
Sollten Transfrauen, die männlich aussehen, Zugang zu Frauenbädern erhalten? Ein Vorfall in Bern in dieser Woche spaltete politische Lager und Generationen.
Am Sonntag hatten sich einige Frauen im für Frauen reservierten Nacktbereich «Paradiesli» des Marzilibads gegen die Anwesenheit einer trans Frau gewehrt, die männliche körperliche Merkmale aufwies (keine Brüste, Körperbehaarung, einen Penis). Das Badepersonal forderte sie auf, das Gelände zu verlassen, sie beharrte jedoch auf ihrem Recht zu bleiben – wobei andere Badegäste ihr zu Hilfe kamen; die Polizei wurde gerufen, es kam zu einer Auseinandersetzung, und die Transfrau wurde in Handschellen abgeführt.
Am folgenden Tag entschuldigten sich die Berner Behörden bei der Frau und erklärten, dass «alle Menschen, die sich als Frauen identifizieren und als solche leben», Zugang zum Paradiesli haben.
«Was zählt mehr?», fragte die Chefredakteurin des Tages-Anzeigers. «Die Bedürfnisse der Frauen, denen unwohl war, oder die Bedürfnisse der trans Frau, die auf ihre Rechte pochte? Aus einer gesamtgesellschaftlichen Perspektive ist die Antwort relativ simpel: Wenn sich Frauen in ihren eigens geschaffenen Rückzugsräumen gestört fühlen, ist das stärker zu gewichten als die Freiheit einer einzelnen Person mit männlichen Geschlechtsmerkmalen, sich in diesen Räumen aufzuhalten. Nacktheit im öffentlichen Raum ist schliesslich kein universelles Menschenrecht.»
In einer Analyse stellte Swissinfo fest, dass der Vorfall vor allem eines verdeutlicht: «Die Schweizer Gesellschaft hat im Umgang mit trans Menschen noch keine einheitliche Linie gefunden.«
Die Schweiz hat sich bei der Fussball-WM 2026 für das Achtelfinale qualifiziert, nachdem sie Algerien in Vancouver mit 2:0 besiegt hat.
Gegen ihren ehemaligen Trainer Vladimir Petkovic wurden die Schweizer ihrem Status und ihren Ambitionen gerecht, endlich einmal ein K.o.-Spiel bei einer modernen Weltmeisterschaft zu gewinnen. Der Sieg wurde dank Toren von Breel Embolo (10. Minute) und Dan Ndoye (46. Minute) gesichert.
«Ich habe mir dieses Tor wirklich verzweifelt gewünscht, und manchmal, wenn man sich zu sehr anstrengt, will es einfach nicht gelingen», sagte Ndoye. «Unsere Stärke liegt darin, dass wir wissen, wie man als Team spielt. Eine Botschaft an die Fans in den Fanzonen in der ganzen Schweiz? Geniesst eure Croissants und Pains au Chocolat – wir hoffen, eure Träume noch mehr wahr werden zu lassen!»
Das Spiel, das am Freitag um 5 Uhr morgens Schweizer Zeit angepfiffen wurde, verfolgte im Stadion der Schweizer Bundespräsident Guy Parmelin, der sich auf einer zehntägigen Handelsmission in Nordamerika befindet. Parmelin, der eine knallrote Mütze mit dem Slogan «Switzerland Great Since 1291» trug (kommt Ihnen das bekannt vor?), traf vor dem Anpfiff auf dem Spielfeld Nationaltrainer Murat Yakin. Während des Spiels sass er neben Gianni Infantino, dem FIFA-Chef, der als enger Vertrauter von Donald Trump gilt.
Die Schweiz bestreitet ihr Achtelfinalspiel am Dienstag (22 Uhr Schweizer Zeit) erneut in Vancouver gegen Kolumbien oder Ghana.
Die kommende Woche
Am Dienstag ist Tag der Schokolade, der offenbar an den Jahrestag der Einführung von Schokolade in Europa im Jahr 1550 erinnert.
Rund 9’000 Menschen werden am Mittwoch um 14 Uhr, sofern das Wetter mitspielt, den Zürichsee durchschwimmen. Die Veranstaltung war ursprünglich für letzten Mittwoch geplant, doch das Gewitterrisiko wurde als zu hoch eingeschätzt.
Das Filmfestival von Locarno hält am Donnerstag eine Pressekonferenz ab, auf der das Programm seiner 79. Ausgabe vorgestellt wird, die vom 5. bis 15. August stattfindet.
Beliebte Artikel
Meistdiskutiert
In Übereinstimmung mit den JTI-Standards