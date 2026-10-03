Die Woche in der Schweiz

Am Sonntag lehnte das Schweizer Stimmvolk zwei Initiativen – zur Neutralität und zur Ernährungssicherheit – sehr deutlich ab, wobei die Auslandschweizer:innen bei Ersteren auf derselben Wellenlänge waren wie ihre Landsleute in der Schweiz.

Die Neutralitätsinitiative, die darauf abzielte, eine strenge Auslegung der Neutralität in der Verfassung zu verankern, wurde von 70,2% aller Stimmberechtigten und 70,4% der Auslandschweizer:innen abgelehnt (in den zwölf Kantonen, für die das Bundesamt für Statistik detaillierte Zahlen vorlegt).

Für Agnese Zucca vom Meinungsforschungsinstitut gfs.bern war es vielmehr bemerkenswert, dass die im Ausland lebenden Schweizerinnen und Schweizer – die ihrer Aussage nach im Allgemeinen städtischer und fortschrittlicher sind und meist weiter links wählen – den Vorschlag nicht noch entschiedener ablehnten als der Rest des Landes.

Während 72,5% aller Stimmberechtigten die Ernährungsinitiative ablehnten, die darauf abzielte, die heimische Lebensmittelproduktion zu stärken, pflanzliche Lebensmittel zu bevorzugen und die Grundwasserressourcen zu schützen, taten dies «nur» 63,4% der im Ausland lebenden Stimmbürger:innen. «Im Ausland lebende Schweizer Bürger sind sensibler für Umweltfragen und bilden fast immer einen Gegenpol zur Bevölkerung im Inland», so Zucca.

Haben Sie Ihre Stimmunterlagen rechtzeitig erhalten? Zwei Tage vor der Abstimmung stellte SRF fest, dass dies bei vielen im Ausland lebenden Stimmberechtigten nicht der Fall war. «E-Voting gilt für sie als Hoffnungsschimmer, bleibt aber umstritten», schrieb der Sender über ein Thema, über das Swissinfo bereits häufig berichtet hat.