Heute in der Schweiz

Zum ersten Mal ist ein Bundespräsident (Guy Parmelin, der vierte von links) auf dem offiziellen Foto des G7-Gipfels zu sehen.

«Aus Schweizer Sicht hat der organisatorische Teil des G7-Gipfels sehr gut funktioniert», erklärte Bundespräsident Guy Parmelin bei einer ersten Zwischenbilanz des Treffens in Évian, das heute endet.

Für ein abschliessendes Fazit müsse man den Abflug aller Delegationen aus der französischen Ortschaft am Genfersee abwarten. Doch bislang sei der Gipfel ohne nennenswerte Zwischenfälle verlaufen – zumindest aus helvetischer Perspektive.

Bei einer Pressekonferenz in Bern zeigte sich Parmelin zufrieden mit seinen Eindrücken vor Ort. Die diplomatischen und organisatorischen Einsätze der Schweiz sind in diesen Tagen aussergewöhnlich dicht getaktet.

Kaum ist Évian vorbei, richtet sich der Fokus auf die Zentralschweiz: Am Freitag werden die amerikanischen und iranischen Delegationen auf dem Bürgenstock erwartet, um das Abkommen zu unterzeichnen, das den Konflikt zwischen beiden Staaten beenden soll. Parmelin nutzte den G7 zudem für mehrere kurze bilaterale Gespräche: ein kurzes Treffen mit Donald Trump bei dessen Ankunft am Flughafen Genf, ein Austausch «über mehrere wichtige Fragen» mit dem US-Handelsvertreter Jamieson Greer und Finanzminister Scott Bessent sowie ein Gespräch mit dem britischen Premierminister Keir Starmer über die Verhandlungen zu einem Freihandelsabkommen.

Für die Schweiz gab es zudem eine Premiere, wie SRF berichtet: Der Bundespräsident wurde zum Galadinner des G7 eingeladen. «Eine wichtige Gelegenheit, um Beziehungen zu pflegen», betonte Parmelin.

In der internationalen Politik zählten nicht nur Strukturen und Interessen, sondern oft auch das persönliche Einvernehmen zwischen den Führungspersonen. Für ein kleines Land wie die Schweiz sei es nicht selbstverständlich, solche direkten Begegnungen zu ermöglichen.