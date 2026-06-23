Heute in der Schweiz

Die technischen Gespräche, die in der Schweiz auf dem Bürgenstock im Rahmen der Verhandlungen zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten stattfanden, sind abgeschlossen.

Am Ende der Konsultationen «wurde beschlossen, vier Arbeitsgruppen zu bilden, die sich der Aufhebung der Sanktionen, der Atomfrage, dem Wiederaufbau und der wirtschaftlichen Entwicklung des Iran widmen, sowie eine Überwachungsgruppe», sagte der stellvertretende iranische Aussenminister Kazem Gharibabadi.

Mit der Ausrichtung dieses Treffens ist die Schweiz ins Zentrum der internationalen Geopolitik zurückgekehrt, wenn auch in einer Nebenrolle, so der Tages-Anzeiger. Die Vermittler waren Pakistan und Katar, wobei letzteres sich der Welt auch als Gastgeber des «Lake Lucerne Summit» präsentierte. Das Resort auf dem Bürgenstock gehört nämlich dem katarischen Staatsfonds. Neben Mitarbeitenden der Kantonspolizei wurden seit dem 19. Juni auch rund 1300 Angehörige der Armee pro Tag eingesetzt, schreibt das Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) heute und zeigt sich erfreut, dass alles reibungslos verlaufen sei.

«Um nur einen schönen Rahmen zu bieten», hat die Eidgenossenschaft Logistik und Sicherheit gewährleistet und dabei erhebliche Kosten übernommen, schreibt der Tagi und fragt: «Hat es sich gelohnt?» Laut dem SVP-Nationalrat und Aussenpolitik-Experten Franz Grüter lautet die Antwort «ja». Es sei klar, dass Konferenzen auf so hohem Niveau hohe Kosten verursachen, «aber der wirtschaftliche Nutzen ist weitaus grösser«, argumentiert er. Der Benzinpreis ist bereits leicht gesunken. Hinzu komme der positive Werbeeffekt der Bilder vom Bürgenstock, von den Alpen und vom Vierwaldstättersee, die um die Welt gehen, schliesst der Tages-Anzeiger.