Die Woche in der Schweiz

Während diese Woche in ganz Europa Temperaturrekorde gebrochen wurden, wurden in einigen Schweizer Kantonen Feuerverbote verhängt . Spitäler und die Schweizerischen Bundesbahnen SBB hatten mit hitzebedingten Herausforderungen zu kämpfen und Lehrkräfte forderten landesweite Schutzmassnahmen.

Am Donnerstag wurde in der Schweiz ein seit fast 80 Jahren bestehender Hitzerekord gebrochen. An nicht weniger als vier Messstationen stieg das Thermometer auf über 37°C. Dies ist die höchste jemals im Juni gemessene Temperatur in der Schweiz. Die höchste je gemessene Temperatur beträgt 41,5 °C, 2003 in Graubünden.

Einen Tag zuvor hatte die Aare am Marzilibad in Bern mit 23,42°C einen Juni-Rekord aufgestellt. Am Freitag wurden die beiden Kernreaktoren von Beznau im Kanton Aargau, die mit Wasser aus der Aare gekühlt werden, vom Netz genommen. Damit soll eine Überhitzung des Flusswassers verhindert werden.

Die Hitzewelle und ein aussergewöhnlich trockener Frühling erhöhen zudem in weiten Teilen des Landes das Waldbrandrisiko erheblich. Mehrere Kantone, darunter das Wallis, der Aargau und Teile von Graubünden, haben bereits ein generelles Feuerverbot verhängt, während in anderen Kantonen wie Freiburg, Waadt und Genf teilweise Einschränkungen gelten. Aktuelle Informationen zur Waldbrandgefahr finden Sie auf der Website der Regierung.

Die SBB verzeichneten aufgrund der Hitze eine Reihe von Störungen an der Bahninfrastruktur und am Rollmaterial. Dazu zählen Überhitzungen von Fahrmotoren und Ausfälle von Klimaanlagen. In den letzten Tagen kam es vereinzelt zu Verspätungen und Ausfällen im Bahnverkehr, doch insgesamt verläuft der Betrieb reibungslos.

Während die meisten Krankenhäuser keinen nennenswerten Anstieg verzeichneten, meldeten das Universitätsspital Zürich und die Notfallabteilungen im Tessin jeweils einen Anstieg der Fälle um zehn Prozent, wie der SRF am Donnerstag berichtete.

Der Schweizer Lehrerverband hat seinerseits Anpassungen der schulischen Infrastruktur in der ganzen Schweiz sowie die Einführung klarer Verfahren gefordert. Bei Temperaturen über 26 °C müsse der Stundenplan angepasst und der Unterricht in kühlere Räume verlegt werden. Sobald die Temperaturen 30°C erreichen, müsse der Unterricht ausgesetzt werden.