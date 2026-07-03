Heute in der Schweiz

Schweizweit suchen Schulen Lehrerinnen und Lehrer für das neue Schuljahr. Der Wettbewerb läuft über die Löhne.

Für Schülerinnen und Schüler in vielen Kantonen ist heute der letzte Schultag, doch für die Schulen geht die Arbeit weiter. Sie suchen Personal. Qualifizierte Lehrkräfte sind gefragt. Um sie anzuwerben, müssen die Gemeinden und Kantone auch immer mehr zahlen.

Thomas Minder, Präsident des Verbandes der Schweizer Schulleiterinnen und Schulleiter beobachtet im Kampf um Lehrkräfte vermehrt einen Lohnwettbewerb zwischen den Kantonen. Die Rekrutierungen kommen die Kantone und Gemeinden damit immer teurer zu stehen. Der Medianlohn, der in der Schweiz für Berufseinsteiger mit Mitte 20 gezahlt wird, beträgt rund 85’000 Franken brutto pro Jahr.

«So wird der Personalmangel zwischen den Kantonen hin- und hergeschoben», sagt Minder zu SRF. Akut sei die Personalsituation bei den Lehrpersonen derzeit vor allem in Bern. Besser dafür in Zürich und der Ostschweiz, wo höhere Löhne bezahlt würden.

Der Personalmangel an den Schweizer Schulen dürfte sich in den nächsten Jahren nicht entschärfen. Viele Kantone rechnen damit, dass die Zahl der Schülerinnen und Schüler weiter stark ansteigen wird.