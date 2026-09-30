Heute in der Schweiz

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland

In den Gängen des Bundeshauses ist die Spannung greifbar. Man spürt, dass sich die wichtigste parlamentarische Debatte dieser Legislaturperiode gerade entscheidet.

Heute Morgen haben die Befürworterinnen und Befürworter der Bilateralen Abkommen III zwischen der Schweiz und der EU einen bedeutenden Sieg errungen. Der Ständerat hat die 14 Massnahmen zur Vermeidung von Lohndumping und unlauterem Wettbewerb klar gutgeheissen. Doch die Spannung wird sich so schnell nicht legen. Die Ständerätinnen und Ständeräte müssen nämlich noch entscheiden, ob die Bilateralen III dem doppelten Mehr von Volk und Ständen oder nur dem einfachen Volksmehr unterstellt werden sollen.

Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre