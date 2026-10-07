Heute in der Schweiz

Die Kehrtwende des Wirtschaftsministers gefällt den Winzerinnen und Winzern nicht. Guy Parmelin trinkt während der Bundesratsreise im Juni 2023 ein Glas Wasser.

Nach der Ankündigung des Rücktritts von Guy Parmelin hat die Deutschschweizer Presse die Arbeit des Wirtschaftsministers der letzten Jahre im Allgemeinen gelobt. Aus der französischsprachigen Region, woher der Bundesrat stammt, kommen jedoch sehr kritische Stimmen – und zwar ausgerechnet aus Parmelins eigenem Berufsumfeld, der Weinbranche .

Fünf Stunden nach der Rücktrittsankündigung des amtierenden Bundespräsidenten verbreitete die Schweizerische Vereinigung der selbsteinkellernden Weinbauern (ASVEI) eine Medienmitteilung mit dem Titel «Guy Parmelin hat die Winzer hinters Licht geführt!».

Hintergrund ist die strukturelle Krise der Schweizer Weinbranche, besonders in der Westschweiz, die durch den gesunkenen Weinkonsum bedingt ist. Die Lager sind voll, und es gibt teilweise keinen Platz für die neue Ernte, wie der Tages-Anzeiger berichtet.

Parmelin hatte einen Gesetzesentwurf in die Vernehmlassung gegeben, der die Weinimporte an die Inlandproduktion gekoppelt hätte. Damit wäre der Import von ausländischem Wein, der 63% des Inlandkonsums ausmacht, faktisch erschwert worden. Am Tag vor der Ankündigung seines Rücktritts aus der Regierung teilte Parmelin den Winzerinnen und Winzern jedoch mit, dass diese Pläne nicht weiterverfolgt würden, da es im Parlament keine Mehrheit für diese protektionistische Massnahme geben würde.

Andere Massnahmen bleiben auf dem Tisch, etwa die Weiterführung der finanziellen Unterstützung für die freiwillige Rodung von Rebflächen. Doch die Winzerinnen und Winzer wollen ihren Kampf zur Begrenzung der ausländischen Konkurrenz fortsetzen. Am Tag nach Parmelins Kehrtwende hat der freisinnige Waadtländer Ständerat Pascal Broulis die Forderung im Parlament in Form einer Motion erneut eingebracht.