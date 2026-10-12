Heute in der Schweiz

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland

In rund zehn Tagen wird feststehen, wer offiziell für die Nachfolge des zurücktretenden Bundesrats Guy Parmelin kandidiert.

Noch mehr als die möglichen Kandidaturen beschäftigt die Medien derzeit allerdings die Frage, wie die Departemente im Bundesrat neu verteilt werden könnten. Der aktuelle Justizminister, SP-Bundesrat Beat Jans, hat Interesse an einem Wechsel ins Wirtschaftsdepartement bekundet.

Entgegen dem, was man vermuten könnte, scheint diese Idee bei den Gewerkschaften jedoch wenig Begeisterung auszulösen.

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