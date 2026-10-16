Heute in der Schweiz

Der Präsident der SVP Schweiz, Marcel Dettling, mit Hellebarde: Die SVP liegt im SRG-Wahlbarometer mit fast 30% deutlich an der Spitze.

In einem Jahr wählen die Schweizer Stimmberechtigten National- und Ständerat neu. Fänden die Wahlen heute statt, wäre die SVP die grosse Gewinnerin .

Das zeigt der heute veröffentlichte SRG-Wahlbarometer. Danach übertrifft die SVP mit 29,9% der Stimmen gar ihren eigenen Rekord aus dem Jahr 2015 (29,4%). Auch zulegen können SP (19,3%) und Grüne (10,3%). Während die politischen Pole an Gewicht gewinnen, verlieren die Parteien der bürgerlichen Mitte an Boden: Die Mitte kommt auf 12,6% der Stimmen, die FDP auf 13,3%. Für letztere wäre dies das schlechteste Ergebnis in ihrer gesamten Geschichte bei den Nationalratswahlen.

Neben der Parteistärke hat das Forschungsinstitut Sotomo, das die Umfrage im Auftrag der SRG durchgeführt hat, auch die aus Sicht der Befragten wichtigsten politischen Herausforderungen erhoben. Als am dringendsten werden die Krankenkassenprämien sowie der Klimawandel eingestuft. Während die Befragten den Klimawandel je nach Partei als unterschiedlich dringlich bewerten, scheinen die Sorgen um die Krankenkassenprämien über Parteigrenzen hinaus zu vereinen.

In Bezug auf die Aussenpolitik sieht die Bevölkerung das Verhalten Berns gegenüber den USA kritisch. Laut über 80% der Befragten trete der Bundesrat zu freundlich gegenüber Washington auf. Auch die offizielle Haltung der Schweiz gegenüber Israel wird von fast drei Viertel der Befragten als zu freundlich eingestuft.

Bei der Bevölkerung punkten konnte im vergangenen Jahr Wirtschaftsminister Guy Parmelin. Während 42% der Befragten ihn heute als eines der einflussreichsten Bundesratsmitglieder bezeichnen (gegenüber 17% vor einem Jahr), belegt er auch erstmals den Spitzenplatz bei den Sympathiewerten und verweist seine sechs Kolleginnen und Kollegen auf die Plätze.