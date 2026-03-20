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Ausserrhoder Edgar Bischof (SVP) legt im Nationalrat Amtseid ab

Keystone-SDA

Der neu gewählte Ausserrhoder SVP-Nationalrat Edgar Bischof hat zum Ende der Frühjahrssession in Bern sein Amt angetreten. Kurz vor den Schlussabstimmungen legte er am Freitag den Amtseid ab.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Bischof wurde am 8. März von den Ausserrhoder Stimmberechtigten zum Nachfolger des im vergangenen Dezember zurückgetretenen David Zuberbühler gewählt. Damit bleibt der einzige Nationalratssitz des Kantons in Händen der SVP.

Der 58-jährige Unternehmer Bischof aus Teufen AR war 16 Jahre lang im Kantonsrat und stand zwischen 2007 und 2015 der kantonalen SVP vor. Er präsidiert den Hauseigentümerverband Appenzell Ausserrhoden.

Bischof war bereits einmal als Nationalratskandidat angetreten. 2015 unterlag er jedoch parteiintern David Zuberbühler, der nach zehn Jahren im Nationalrat zurücktrat.

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