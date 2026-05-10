Autofahrer nach Raserdelikt in Hindelbank BE aus Verkehr gezogen

Keystone-SDA

Ein 25-jähriger Autolenker ist am Samstagabend in Hindelbank BE nach einer Fahrt mit stark überhöhter Geschwindigkeit aus dem Verkehr gezogen worden. Es muss sich wegen eines Raserdelikts vor der Justiz verantworten, wie die Berner Kantonspolizei am Sonntag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Bei einer Radarkontrolle sei ein Autofahrer kurz nach 19.20 Uhr auf der Kirchbergstrasse mit einer Geschwindigkeit von 151 Kilometern pro Stunde gemessen worden, heisst es. Erlaubt wäre eine Höchstgeschwindigkeit von 80 Kilometern pro Stunde gewesen.

Eine Polizeipatrouille konnte den Autolenker gemäss Communiqué unter Einsatz von Blaulicht und Sirene anhalten. Der Mann sei auf eine Polizeiwache gebracht worden und habe den Führerausweis abgeben müssen.