Autofahrer stirbt in Nidau bei Selbstunfall

Keystone-SDA

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Ein 77-jähriger Autofahrer ist am Dienstagabend in Nidau mit seinem Wagen gegen eine Hausfassade geprallt. Er verstarb noch auf der Unfallstelle.

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(Keystone-SDA) Der Mann beschleunigte beim Verlassen eines Parkplatzes auf Höhe Stadtgraben aus ungeklärten Gründen, wie die Kantonspolizei Bern am Mittwoch in einer Mitteilung bekanntgab. Infolgedessen kollidierte er mit einem Gebäude.

Anwesende Passantinnen und Passanten bargen ihn aus dem Fahrzeug und reanimierten ihn bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Trotz der sofortigen Rettungsmassnahmen kam für den Verunfallten jede Hilfe zu spät. Beim Verstorbenen handelte es sich um einen Schweizer aus dem Kanton Bern.

Die betroffenen Strassenabschnitte blieben für die Unfallarbeiten während rund vier Stunden gesperrt. Die Kantonspolizei Bern nahm unter der Leitung der zuständigen Staatsanwaltschaft Ermittlungen auf.