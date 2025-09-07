The Swiss voice in the world since 1935
Autos stauen sich am Gotthard-Südportal auf zehn Kilometern

Keystone-SDA

Vor dem Gotthard-Südportal hat sich am Sonntagnachmittag in Richtung Norden ein zehn Kilometer langer Stau gebildet. Reisende mussten mit einem Zeitverlust von bis zu einer Stunde und vierzig Minuten rechnen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das teilte der Touring-Club der Schweiz auf der Kurznachrichtenplattform X mit. Die Kolonne bildete sich zwischen Faido und der Dosierstelle Airolo. Die Autobahneinfahrt in Airolo wurde in Richtung Gotthard gesperrt.

Auch am Nordportal staute sich der Verkehr: Zwischen Wassen und Göschenen UR verzeichnete der TCS am Nachmittag einen Stau von zwei Kilometern Länge. Autofahrerinnen und Autofahrer mussten dort einen Zeitverlust von bis zu 20 Minuten in Kauf nehmen.

