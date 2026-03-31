Axpo will Energie aus Biogas an Pilzzucht in Wauwil liefern

Keystone-SDA

Die Axpo Kompogas Wauwil AG will ihre Vergärungsanlage in Wauwil zu einer Biogasaufbereitungsanlage umbauen. Das Biogas soll ab Mitte 2027 ins Netz des Energieversorgers EWL eingespeist und an die Wauwiler Champignons AG geliefert werden.

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(Keystone-SDA) Die Axpo Kompogas Wauwil AG investiert rund 3 Millionen Franken in eine neue Biogasaufbereitungsanlage, wie die Axpo, EWL und Wauwiler Champignons am Dienstag in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt gaben. Das Baugesuch wurde im Dezember 2025 eingereicht.

Die Anlage in Wauwil, die jährlich rund 20’000 Tonnen Biomasse verarbeitet und zu Biogas und Naturdünger gewinnt, soll das bisher im Blockheizkraftwerk verwertete Biogas zu Biomethan aufbereiten und jährlich rund 11,4 Gigawattstunden Energie liefern, wie es hiess.

Die EWL will laut Mitteilung das gesamte produzierte Biogas abnehmen. Dafür plant der Luzerner Energieversorger eine 3,2 Kilometer lange Gasleitung und investiert dafür rund 2,7 Millionen Franken.

Die Wauwiler Champignons AG, die Champignons züchtet und mit verschiedenen Kultur- und Wildpilzen handelt, soll ebenfalls mit dem Biogas beliefert werden. Das Unternehmen aus Wauwil soll damit einen weiteren Schritt zu einer mehrheitlich CO2-neutralen Produktion machen, wie es weiter hiess.

Das Baugesuch für die Leitung und Erschliessung wurde Mitte März 2026 eingereicht. Ab Mitte 2027 soll das erneuerbare Gas im Raum Sursee genutzt werden können, teilten die Unternehmen weiter mit.