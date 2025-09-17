The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Bündner Mitte-Partei will 2026 alle Regierungssitze verteidigen

Keystone-SDA

Die Bündner Mitte-Partei will an den kantonalen Wahlen 2026 ihre drei Sitze in der Kantonsregierung verteidigen. Die Partei kündigte am Mittwoch eine Dreier-Kandidatur an. Während Regierungsrätin Carmelia Maissen und Regierungsrat Marcus Caduff zur Wiederwahl antreten, wird für den ausscheidenden Jon Domenic Parolini eine Nachfolge gesucht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Regional- und Kreisparteien sind eingeladen, Kandidatinnen oder Kandidaten vorzuschlagen, wie die Mitte Graubünden am Mittwoch mitteilte. «Wir suchen eine starke Persönlichkeit mit politischem Hintergrund und Führungserfahrung. Wir haben mehrere Personen in unserer Partei, die diesem Profil entsprechen», erklärte Parteipräsident Kevin Brunold auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Die künftige Kandidatin oder der künftige Kandidat komplettiert das Mitte-Trio, zu dem Regierungsrätin Carmelia Maissen und Regierungsrat Marcus Caduff gehören. Beide strebten eine Wiederwahl «mit Begeisterung und Engagement» an, schrieb die Partei in der Mitteilung.

Die Regionalparteien können ihre Kandidaturvorschläge bis Mitte Oktober einreichen. Die Nominierungen gehen Ende des Jahres über die Bühne. Die kantonalen Wahlen für Regierung und Grossen Rat finden am 14. Juni 2026 statt. Mit drei Personen in der fünfköpfigen Regierung und 34 Parteimitgliedern im 120-köpfigen Grossen Rat stellt die Mitte die führende politische Kraft in Graubünden dar.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft