Basel Area vermeldet 38 neue Ansiedlungen internationaler Firmen

Keystone-SDA

Die Standortpromotions-Agentur Basel Area Business & Innovation hat im Jahr 2025 insgesamt 38 ausländische Unternehmen in die erweiterte Region Basel anziehen können. Mit 27 Ansiedlungen Firmen ist der Bereich Life Sciences am stärksten vertreten.

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(Keystone-SDA) Die neu angesiedelten Unternehmen stammen aus 13 Ländern, so unter anderem aus den USA, Indien, Frankreich, China, Deutschland und Belgien. Dies teilte Basel Area am Donnerstag mit.

Die neuen Firmen in der Region Basel haben gemäss Mitteilung rund 120 Arbeitsplätze geschaffen – in drei bis fünf Jahren sollen 240 neue Arbeitsplätze angeboten werden. Die Zahl der Neuansiedlungen stieg somit um zwei Firmen gegenüber dem Vorjahr.

Gleichzeitig unterstützte Basel Area die Gründung von 46 Unternehmen, wie es weiter heisst. Im Vorjahr waren es noch 67 gewesen. Grund für die markante Abnahme ist laut Communiqué ein Strategiewechsel. So seien früher Startups aus allen möglichen Bereichen bei der Firmengründung unterstützt worden, nun fokussiere man sich mehr auf Hightech-Unternehmen.

Die Non-Profit-Agentur ist im Auftrag der Kantone Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Jura tätig.