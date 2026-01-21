Basel-Stadt wird den Nachtzug nach Malmö nicht subventionieren

Keystone-SDA

Der Kanton Basel-Stadt wird nach Absage der Bundesversammlung den Nachtzug nach Malmö nicht auf eigene Faust ermöglichen. Der Grosse Rat hat am Mittwoch ein entsprechendes Budgetpostulat der Basta von 10 Millionen Franken mit 55 zu 40 Stimmen bei 2 Enthaltungen abgelehnt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Unterstützung erhielt der Antrag von der Basta und Grünen. Die SP entschied sich für Stimmfreigabe, doch ein grosser Teil der Fraktion stimmte dafür. Alle anderen Fraktionen lehnten das Budgetpostulat ab.

Die Antragsstellerin Patrizia Bernasconi (Basta) hielt fest, dass Flüge nach Skandinavien zunehmen und ein Nachtzug einen Beitrag zur Verlagerung von der Luft auf die Schiene leisten könne.

Leoni Bolz (SP) sagte, es sei zwar nicht die Aufgabe von Städten, Nachtzüge zu finanzieren. Es sei aber nicht sinnvoll vom Bund, auf der einen Seite das Fliegen zu subventionieren, ohne emissionsärmere Alternativen zu fördern.

Daniel Seiler (FDP) stellte sich hingegen auf den Standpunkt, dass das Malmö-Angebot keinem Bedürfnis entspreche und es sich daher um Symbolpolitik handle.

Die SBB hatte die Nachtzugverbindung von Basel nach Malmö via Hamburg und Kopenhagen per Frühling 2026 geplant. Der Nationalrat strich im Dezember 2025 jedoch die erforderliche Subvention von 10 Millionen Franken aus dem Budget.