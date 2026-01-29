Baselbieter Landrat erklärt sieben Wika-Initiativen für gültig

Keystone-SDA

Der Baselbieter Landrat hat am Donnerstag sieben Initiativen der Wirtschaftskammer (Wika) Baselland einstimmig für gültig erklärt. Die Wika hatte im Sommer 2025 gleich 16 Initiativen eingereicht.

(Keystone-SDA) Am Donnerstag ging es um folgende Initiativen: «Zubringer Bachgraben-Allschwil: Unverzügliche Realisierung», «Zukunftsfähige Verkehrsinfrastruktur: Realisierung der Umfahrung Süd», «Leistungsfähige Umsteigehubs: Verbindung von ÖV und Individualverkehr», «Genügend und bezahlbare Energie: Mit einer positiven Energievision in die Zukunft», «Staatsaufgaben: Weniger ist mehr», «Universität Basel besser am Arbeitsmarkt ausrichten» und «Stärkung der beruflichen Orientierung: Praxisnahen Unterricht fördern».

Die Wika hatte im Sommer vergangenen Jahres 16 Initiativen eingereicht, darunter die oben genannten. Der Rechtsdienst von Regierung und Landrat hatte einige dieser 16 Initiativen für rechtsungültig oder nur teilweise rechtsgültig erklärt.