The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Basler Regierung bedauert Entscheid der UEFA für Warschau

Keystone-SDA

Mit Bedauern hat der Basler Regierungsrat auf den Entscheid der UEFA reagiert, dass das Finale der Women’s Champions League 2027 in Warschau und nicht in Basel stattfindet.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Man wünsche Warschau viel Erfolg bei der Durchführung dieses internationalen Sportgrossanlasses, teilte der Regierungsrat am Donnerstag mit.

Der Regierungsrat stehe einer erneuten Bewerbung positiv gegenüber. Er werde eine künftige Kandidatur mit dem Schweizerischen Fussballverband und dem FC Basel als Stadionbetreiber prüfen, hiess es.

Der Schweizerische Fussballverband hatte im März bei der UEFA, der Union der Europäischen Fussballverbände, die Bewerbung der Host City Basel für die Durchführung des Finales der Women’s Champions League 2027 eingereicht. Neben Basel bewarben sich auch Barcelona, Cardiff und Warschau für die Austragung.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
20 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
67 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft