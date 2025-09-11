Basler Regierung bedauert Entscheid der UEFA für Warschau
Mit Bedauern hat der Basler Regierungsrat auf den Entscheid der UEFA reagiert, dass das Finale der Women’s Champions League 2027 in Warschau und nicht in Basel stattfindet.
(Keystone-SDA) Man wünsche Warschau viel Erfolg bei der Durchführung dieses internationalen Sportgrossanlasses, teilte der Regierungsrat am Donnerstag mit.
Der Regierungsrat stehe einer erneuten Bewerbung positiv gegenüber. Er werde eine künftige Kandidatur mit dem Schweizerischen Fussballverband und dem FC Basel als Stadionbetreiber prüfen, hiess es.
Der Schweizerische Fussballverband hatte im März bei der UEFA, der Union der Europäischen Fussballverbände, die Bewerbung der Host City Basel für die Durchführung des Finales der Women’s Champions League 2027 eingereicht. Neben Basel bewarben sich auch Barcelona, Cardiff und Warschau für die Austragung.