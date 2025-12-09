Bau der Pantanal-Voliere im Zoo Zürich verzögert sich

Keystone-SDA

Der Bau der Pantanal-Voliere im Zoo Zürich wird länger dauern, als geplant. Der Zoo hat die Zusammenarbeit mit einer beteiligten Firma "mit grossem Bedauern" beendet, wie er in einer Mitteilung vom Dienstag schreibt.

(Keystone-SDA) Erste Gespräche, um einen neuen Umsetzungspartner zu finden, wurden bereits geführt, wie der Zoo weiter schreibt. Zum jetzigen Zeitpunkt sei es noch nicht möglich zu sagen, wie sich das Eröffnungsdatum verschieben könnte.

Die Eröffnung war ursprünglich auf das Jahr 2028 angesetzt. Die Voliere ist Teil des Entwicklungsplans 2050 des Zoos.

«Nur wenige Spezialisten können eine solche Konstruktion verwirklichen», wie es heisst. Die Voliere entstehe auf einer Fläche von 11’000 Quadratmetern und erfordere zehn Stahlbögen, die ein 1400 Tonnen schweres Gitternetz tragen und bis zu 35 Meter in die Höhe ragen.

Die Voliere ist dem Pantanal, einem brasilianischen Feuchtgebiet, nachempfunden, wie es weiter heisst. Darin sollen mehr als 15 verschiedene gefährdete Tierarten leben, etwa der Ameisenbär, der Hyazinthara, der Flachlandtapir oder der Sonnensittich.