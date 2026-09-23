Bauernhaus in Hinterfultigen brennt komplett nieder

Keystone-SDA

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Ein Bauernhaus in Hinterfultigen in der Gemeinde Rüeggisberg ist am Dienstagabend komplett niedergebrannt. Beim Brand wurden weder Personen noch Tiere verletzt.

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(Keystone-SDA) Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Gebäude am Sandackerweg bereits in Vollbrand. Die Feuerwehren Rüeggisberg, Riggisberg, Belp und die Berufsfeuerwehr Schutz und Rettung Bern brachten den Brand unter Kontrolle und verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus, wie die Polizei in einer Mitteilung vom Mittwoch schreibt.

Die Bewohnerin befand sich beim Ausbruch des Feuers nicht im Haus. Angehörige organisierten für sie eine alternative Unterbringung.

Im Anschluss an die Löscharbeiten stellten die Einsatzkräfte eine Brandwache. Die Kantonspolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.