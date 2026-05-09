Bei Zürcher «Stadtputzete» werden rund 200 Kilo Abfall gesammelt

Keystone-SDA

Bei der zweiten Zürcher "Stadtputzete" vom Samstag in Albisrieden und Altstetten zwischen Letzigrund und Farbhof haben Freiwillige rund 200 Kilo Abfall eingesammelt. 94 Freiwillige waren für ihre Arbeit mit Greifzange, Handschuhen und Abfallsack ausgerüstet worden.

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(Keystone-SDA) Besonders häufig kamen Zigarettenstummel, Glasscherben, Kronkorken und allerlei Verpackungsmaterialien vor, wie Entsorgung und Recycling Zürich am Samstag mitteilte. Die Abfälle lagen in Rabatten und Baumscheiben oder an anderen schwer zugänglichen Stellen, die manuell gesäubert werden müssen.

Die Vorsteherin des Tiefbau- und Entsorgungsdepartements, Stadträtin Simone Brander, bedankte sich zum Abschluss persönlich bei den Freiwilligen. Sie kündigte gleich die nächste «Stadtputzete» im Herbst 2026 an. In welchem Stadtquartier sie stattfinden wird, wird im Sommer bekanntgeben.