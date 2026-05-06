Bericht: Weitere Tote bei israelischen Angriffen im Libanon

Keystone-SDA

Trotz einer geltenden Waffenruhe setzen Israel und die Hisbollah-Miliz im Libanon ihre gegenseitigen Angriffe fort.

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(Keystone-SDA) Israel griff mit Kampfflugzeugen und Drohnen im südlichen Libanon an, wie die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete. Der Ort Maifadun sei dabei auch mit Artillerie beschossen worden. Dabei habe es zwei Tote gegeben. Die Nachrichtenagentur meldete in der Bekaa-Ebene im Osten vier Tote nach einem israelischen Luftangriff.

Israel müsse wegen Verstössen der Hisbollah gegen die Waffenruhe «energisch» gegen die Miliz vorgehen, erklärte ein israelischer Armeesprecher. Er forderte Bewohner weiterer Orte im Südlibanon dazu auf, ihre Häuser umgehend zu verlassen. Auf diese Aufrufe folgen meist Luftangriffe Israels.

Die israelische Armee teilte am Morgen mit, sie habe in den vergangenen 24 Stunden rund 25 Ziele der vom Iran unterstützten Hisbollah ins Visier genommen, darunter Waffenlager. Weiterhin hiess es, die Miliz habe unter anderem mit Sprengstoff beladene Drohnen und Raketen in Richtung israelischer Soldaten gefeuert.

In einem Ort in Nordisrael gab es am Morgen Luftalarm, weil die israelische Armee eine Abfangrakete auf ein «verdächtiges Flugobjekt» in der Nähe von Soldaten im Südlibanon gefeuert habe. Trümmer der Abfangrakete drohten demnach, den Ort Schtula zu treffen.

Am Vormittag landete Militärangaben zufolge zudem eine mit Sprengstoff geladene Drohne auf israelischem Gebiet. Berichte über Opfer gab es zunächst nicht.

Die Hisbollah teilte in der Nacht mit, sie habe im Süden des Landes israelische Soldaten mit einer Drohne und eine neue Stellung der Bodentruppen mit Raketen angegriffen.