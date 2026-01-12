The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Berner Chirurg steht wegen mangelhafter Implantate vor Gericht

Keystone-SDA

Ein Berner Chirurg muss sich seit Montag wegen des Vorwurfs der schweren Körperverletzung vor dem Regionalgericht Bern-Mittelland verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, mehreren Patienten angeblich unausgereifte Bandscheibenimplantate eingesetzt zu haben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Konkret beschuldigt die Staatsanwaltschaft den Chirurgen der schweren Körperverletzung. Weiter wirft sie ihm vor, Betroffene im Stich gelassen zu haben. Als Privatklägerschaft treten zudem eine ehemalige Patientin und ein ehemaliger Patient des Arztes auf.

Gemäss der zuständigen Staatsanwältin sollen die künstlichen Bandscheiben bei allen sieben vom Chirurgen operierten Patienten versagt und körperliche Schäden an der Wirbelsäule hinterlassen haben.

Die Urteilseröffnung ist auf den 9. Februar angesetzt. Für den Chirurgen gilt die Unschuldsvermutung.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft