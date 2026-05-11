Berner Kantonspolizei zeigt nach Verkehrskontrolle 21 Autofahrer an

Die Kantonspolizei Bern hat am Freitag bei Verkehrskontrollen an zwei Standorten in Bern 21 Fahrzeuglenkende angezeigt und 16 Ordnungsbussen ausgestellt. Das Augenmerk der Kontrollen lag auf Ablenkung während des Fahrens.

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(Keystone-SDA) Im Fokus standen dabei Lenkerinnen und Lenker, die ihre Aufmerksamkeit während der Fahrt auf ihr Mobiltelefon richteten, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Die Polizei zeigte 21 Personen wegen Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz, insbesondere aufgrund «Vornehmen einer Verrichtung» durch Schreiben von Textnachrichten an.

Weiteren 16 Personen stellte sie Ordnungsbussen aus – unter anderem, weil sie ihre Sicherheitsgurten nicht trugen, ihr Telefon verwendeten oder kein Licht eingeschaltet hatten.