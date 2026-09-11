Berner Polizei ermittelt nach Brand in Bieler Entsorgungshof

Keystone-SDA

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Nach einem Brand auf dem Gelände eines Entsorgungshofs in Biel BE geht die Berner Kantonspolizei der Ursache nach. Verletzt wurde niemand, wie eine Polizeisprecherin am Freitag auf Anfrage von Keystone-SDA mitteilte.

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(Keystone-SDA) Ein Sperrguthaufen war am Donnerstagabend in Brand geraten. Die Polizei wurde gegen 18.40 Uhr alarmiert. Eine Rauchwolke breitete sich bis in einige Stadtteile von Biel aus und beeinträchtigte die Sicht auf der Autobahn, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. Die Rauchwolke verströmte einen beissenden Geruch.

Wegen der starken Rauchentwicklung hatte der Kanton Bern die Bevölkerung in Biel, Nidau und Port aufgefordert, Fenster und Türen zu schliessen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzustellen. Diese Verhaltensanweisungen wurden kurz vor Mitternacht aufgehoben.

Die ausgerückten Feuerwehren Biel und Bellmund-Port konnten den Brand an der Portstrasse löschen. Bis in die frühen Morgenstunden wurde eine Brandwache aufrechterhalten.