Berner Schwimmhalle schliesst wegen ausgelaufenem Frostschutzmittel

Keystone-SDA

Wegen eines Defekts haben die anwesenden Badegäste am Dienstagabend die Schwimmhalle Neufeld vorsorglich verlassen müssen. Aus unbekannten Gründen war in der Lüftung im Technikraum Frostschutzmittel ausgelaufen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Lüftung wurde daraufhin abgestellt, wie die Stadt Bern am Mittwoch mitteilte. Aktuell werde mit Hochdruck an der Wiederinbetriebnahme gearbeitet. Es sei derzeit aber noch offen, wann die Schwimmhalle Neufeld wieder öffnen könne.

Badegäste und Personal wären zu keinem Zeitpunkt einem gesundheitlichen Risiko ausgesetzt gewesen, so die Stadt Bern. Auf seiner Webseite verweist das Berner Sportamt Schwimmerinnen und Schwimmer auf die Hallenbäder Weyermannshaus und Wyler.