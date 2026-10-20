Betrunkener und renitenter Autolenker verursacht Unfall im Aargau

Keystone-SDA

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Ein stark betrunkener Autolenker hat in der Nacht auf Dienstag in Döttingen und Klingnau im unteren Aaretal im Kanton Aargau mehrere Kollisionen verursacht. Die Polizei stoppte den 53-jährigen Schweizer. Der Mann verhielt sich laut Polizei renitent.

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(Keystone-SDA) Ein Augenzeuge beobachtete um 00.15 Uhr die erste Kollision an der Hauptstrasse in Döttingen, wie die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mitteilte. Das Auto sei dort gegen ein parkiertes Fahrzeug geprallt.

Der zunächst unbekannte Lenker sei vom Unfallort geflüchtet. Daraufhin habe der Beobachter den Polizeinotruf gewählt. Eine Patrouille der Regionalpolizei Zurzibiet habe das gesuchte Fahrzeug wenige Minuten später im benachbarten Klingnau gesichtet.

Das Auto des Unfalllenkers wies starke Beschädigungen sowie einen platten Reifen auf. Das Auto hatte bei der Fahrt einen Steinpoller ausgerissen und rund 60 Meter mitgeschleift, wie die Polizei schrieb.

Der 53-Jährige blieb unverletzt. Der Mann stand laut Polizei jedoch unter Alkoholeinfluss und verhielt sich von Beginn an widerspenstig. Im Spital bändigten ihn schliesslich mehrere Polizisten, da er jegliche Mitarbeit verweigerte.

Die Kantonspolizei verzeigte den Lenker an die Staatsanwaltschaft und nahm ihm den Führerausweis ab.