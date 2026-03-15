Bewaffneter Randalierer in Kreuzlingen TG festgenommen

Keystone-SDA

Die Polizei hat am Sonntag in Kreuzlingen im Thurgau einen randalierenden Mann festgenommen. Der 40 Jahre alte Deutsche hatte eine Person bedroht und sich anschliessend bewaffnet in seiner Wohnung eingeschlossen. Verletzt wurde niemand.

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(Keystone-SDA) Kurz nach 8.30 Uhr am Sonntagmorgen ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass ein Mann vor einer Liegenschaft an der Kirchstrasse randaliere, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte zog sich der Mann bewaffnet in seine Wohnung zurück.

Die Bewohnerinnen und Bewohner des Gebäudes wurden aus Sicherheitsgründen evakuiert. Kurz vor 14 Uhr nahmen Spezialisten den Mann in der Wohnung fest. Da der Deutsche psychisch auffällig war, wurde er im Anschluss in ärztliche Obhut gebracht. Während des Einsatzes wurde die Kirchstrasse gesperrt.