The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Bewaffneter Randalierer in Kreuzlingen TG festgenommen

Keystone-SDA

Die Polizei hat am Sonntag in Kreuzlingen im Thurgau einen randalierenden Mann festgenommen. Der 40 Jahre alte Deutsche hatte eine Person bedroht und sich anschliessend bewaffnet in seiner Wohnung eingeschlossen. Verletzt wurde niemand.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Kurz nach 8.30 Uhr am Sonntagmorgen ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass ein Mann vor einer Liegenschaft an der Kirchstrasse randaliere, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte zog sich der Mann bewaffnet in seine Wohnung zurück.

Die Bewohnerinnen und Bewohner des Gebäudes wurden aus Sicherheitsgründen evakuiert. Kurz vor 14 Uhr nahmen Spezialisten den Mann in der Wohnung fest. Da der Deutsche psychisch auffällig war, wurde er im Anschluss in ärztliche Obhut gebracht. Während des Einsatzes wurde die Kirchstrasse gesperrt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft