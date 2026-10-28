Bieler Gemeinderat will Innenstadt aufwerten

Keystone-SDA

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Der Bieler Gemeinderat hat einen Kredit in der Höhe von 385'000 Franken für die Innenstadt bewilligt. Damit soll bis ins Jahr 2028 ein Aktionsplan zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität erarbeitet werden, wie er am Mittwoch mitteilte.

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(Keystone-SDA) Ab voraussichtlich Sommer 2027 sollen an ausgewählten Orten temporäre Gestaltungen getestet werden, etwa begrünte Elemente und provisorisches Stadtmobiliar. Die gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für spätere dauerhafte Projekte.

Gerade in der Innenstadt bestehe laut Mitteilung grosser Handlungsbedarf. Viele der dortigen öffentlichen Räume seien aktuell versiegelt und böten der Bevölkerung kaum Möglichkeiten zum Verweilen.

Das Ziel der Massnahmen ist es, neue Begegnungsräume zu schaffen. Diese Orte sollen den Austausch fördern, zum städtebaulichen Erbe passen und zudem auf die kommenden klimatischen Herausforderungen abgestimmt sein.