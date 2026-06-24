Bienenalarm in Texas nach Laster-Unfall

Keystone-SDA

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Im US-Bundesstaat Texas haben Millionen von Honigbienen für eine Ausnahmesituation gesorgt. Die Insekten waren Transportgut eines Lastwagens, der in der Ortschaft Mauriceville umgekippt war, wie mehrere US-Medien berichteten.

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(Keystone-SDA) Auf Videos von vor Ort ist zu sehen, wie die Bienen in dichten Schwärme in Bäumen hingen und den Boden bedeckten.

US-Medien zufolge hatte der Laster rund 400 Bienenvölker geladen. Lokale Behörden riefen Anwohner dazu auf, ihre Häuser zunächst nicht zu verlassen und andere, die Gegend zu meiden. Die aufgescheuchten Bienen machten auch vor Journalisten nicht Halt, wie gestochene Reporter berichteten. Welchen Schaden die Bienenvölker durch den Unfall genommen haben, war zunächst nicht klar.

Einsatzkräfte unterstützt von Freiwilligen in Schutzanzügen verluden die Bienen laut Berichten auf andere Lastwagen, um sie dann auf Honigfarmen in der Nähe zu verteilen. Wem die Bienen ursprünglich gehörten, war zunächst nicht klar. Der Vorfall ereignete sich bereits am Sonntag.