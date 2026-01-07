Brand in Goldach SG fordert drei Verletzte

Keystone-SDA

Bei einem Wohnungsbrand in Goldach im Kanton St. Gallen sind am Mittwochnachmittag drei Personen leicht verletzt worden. Mehrere Wohnungen sind nicht mehr bewohnbar, der Sachschaden beläuft sich auf über 100'000 Franken.

1 Minute

(Keystone-SDA) Eine 29-jährige und eine 37-jährige Frau mussten ins Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Mittwochabend mitteilte. Ein 40-jähriger Mann wurde noch vor Ort versorgt.

Die Gemeinde organisierte für die Betroffenen Unterkünfte. Die Ursache für den Brand an der Unterstrasse ist noch unklar. Die Feuerwehr konnte den um 16 Uhr gemeldeten Brand unter Kontrolle bringen und löschen.