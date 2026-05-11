Brandstifter legt auf Bieler Baustelle Feuer

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Bern hat am Sonntagmorgen in Biel einen Brandstifter erwischt. Der 32-jährige Mann hatte kurz zuvor auf einer Baustelle an der Falkenstrasse Feuer gelegt. Er ist geständig.

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(Keystone-SDA) Der Alarm ging kurz nach 5.20 Uhr bei der Polizei ein. Die ausgerückte Feuerwehr brachte den Dachbrand rasch unter Kontrolle. Verletzte gab es keine, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Die Polizei hielt nach Hinweisen aus der Bevölkerung, wonach sich während des Brandes eine Person auf der Baustelle aufgehalten habe, den Mann im Rahmen einer Nachfahndung an, wie sie weiter schrieb.

Der Tatverdächtige zeigte sich bei der Einvernahme geständig und wird sich vor der Justiz unter anderem wegen Brandstiftung verantworten müssen.

Die Polizei fand auf der Baustelle der beiden sich im Bau befindlichen Gebäude weitere Brandstellen. Dort soll unmittelbar vor dem Brand auf dem Dach versucht worden sein, Feuer zu legen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Tathergang und zur Höhe des Sachschadens aufgenommen.