Brauerei Locher verlagert Logistik von Chopfab nach Appenzell

Keystone-SDA

Die Appenzeller Brauerei Locher hat am Donnerstag Umstrukturierungen beim Winterthurer Bierproduzenten Chopfab bekannt gegeben. 6 der 35 Stellen werden am Standort in Winterthur abgebaut.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Logistik der Brauerei Chopfab wird nach Appenzell verlegt, gab Karl Locher, Inhaber der Brauerei Locher, am Donnerstag an einer Medienorientierung in Appenzell bekannt. Die Chopfab-Biere werden jedoch weiterhin am Produktionsstandort in Winterthur gebraut. In Flaschen, Dosen oder Fässer abgefüllt wird das Bier ab Dezember neu aber in Appenzell.

Zugunsten einer optimalen Logistik würden somit künftig die Biermarken von Locher, zu denen Chopfab aus Winterthur ZH, Eggerbier aus Worb BE und Boxer aus Yverdon VD gehören, für die Deutschschweiz und das Tessin über ein Lager in Appenzell abgewickelt.

Die Brauerei Locher hatte im März 2024 die Aktienmehrheit an der Chopfab Boxer AG übernommen. Damit wurde der in finanziellen Schwierigkeiten steckende Bierhersteller gerettet.