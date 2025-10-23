Brigitte Bardot weist Gerüchte über ihren Gesundheitszustand zurück

Keystone-SDA

Die Filmikone Brigitte Bardot hat Gerüchte über ihren Gesundheitszustand zurückgewiesen. "Ich weiss nicht, welcher Idiot heute Abend diese 'Fake News' über meinen Tod verbreitet hat, aber seien Sie versichert, dass es mir gut geht", schrieb sie am Mittwoch auf X.

(Keystone-SDA) Über den Gesundheitszustand der 91-jährigen Französin, bekannt durch Filme wie «Et Dieu… créa la femme» und «Le Mépris», waren zuletzt immer wieder Gerüchte kursiert.

Sie unterzog sich in der vergangenen Woche in einer Privatklinik in Südfrankreich einer Operation. Ihr Büro erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, dass es sich um einen «kleinen» Eingriff gehandelt habe, der «ausserordentlich gut» verlaufen sei. Am Freitag kehrte Bardot nach Saint-Tropez nach Hause zurück. Dort lebt sie seit langer Zeit zurückgezogen.