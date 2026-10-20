Bryan De Lorenzo will Bieler Gemeinderat werden

Keystone-SDA

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Die bürgerliche Allianz Biel/Bienne 2025 hat Bryan De Lorenzo (SVP) für den Gemeinderat vorgeschlagen. Der 36-Jährige will die Nachfolge seines Parteikollegen Beat Feurer antreten.

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(Keystone-SDA) Die Bieler Stadtkanzlei informierte am Dienstag in einer Mitteilung über die Kandidatur. De Lorenzo ist seit dem 1. Januar 2025 Mitglied des Stadtrats. Er ist frankophon und seit über 12 Jahren Polizist, unterdessen mit Führungsfunktion. Ausserdem ist er Fitnessinstruktor.

Er habe seine Kandidatur in den letzten Wochen mit seiner Familie besprechen müssen, sagte De Lorenzo auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Nun sei der Entscheid gefasst und er «zu 100 Prozent» motiviert.

Welche Direktion er erhalten würde, das spiele letztendlich keine Rolle, sagte De Lorenzo weiter. Als Polizist liege ihm die Sicherheitsdirektion nahe, er sei aber offen und wäre so oder so «mit ganzem Herz dabei.» Das Amt des Gemeinderats zu bekleiden wäre für ihn «ein grosses Privileg».

Wahl dürfte still erfolgen

Die Stadtkanzlei wird den Namen De Lorenzos am 27. Oktober im Amtlichen Anzeiger publizieren, wie sie weiter schrieb. Danach läuft eine Frist von vier Wochen. In dieser Zeit kann der Wahlvorschlag bestritten werden.

Für eine gültige Bestreitung sind mindestens 3000 Unterschriften von Stimmberechtigten aus der Stadt nötig. Kommt eine solche nicht zustande, erklärt der Gemeinderat De Lorenzo ohne Wahlverfahren als gewählt.

Sollte der Vorschlag erfolgreich bestritten werden, kommt es zu einer Wahl an der Urne. Diese würde gemäss der Mitteilung im ersten Quartal 2027 stattfinden.

Feurer will als Grossvater mehr Zeit haben

Beat Feurer hatte Mitte September seinen Rücktritt aus dem Gemeinderat per Ende März 2027 erklärt. Der 66-Jährige ist seit fast 14 Jahren Mitglied der Bieler Stadtregierung. Zunächst stand Feurer der Sozialdirektion vor, seit 2023 ist er Finanzdirektor.

Es gebe jeweils viele Gründe für einen Rücktritt, hatte Feurer bei seiner Ankündigung gesagt. Einer sei, dass er bald Grossvater werde.