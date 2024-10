Buena Vista-Sängerin Omara Portuondo beendet Karriere

(Keystone-SDA) Die kubanische Musiklegende Omara Portuondo vom berühmten Buena Vista Social Club beendet nach Angaben ihres Sohnes ihre Karriere im Alter von 93 Jahren.

«Wir halten es für angebracht, den endgültigen Rückzug von Omara von der Bühne bekannt zu geben», erklärte Portuondos Sohn Ariel Jiménez am Donnerstag (Ortszeit) im Onlinedienst Facebook.

Die 93-Jährige habe bei einem Konzert in Barcelona am Mittwoch Anzeichen einer Erschöpfung und Orientierungslosigkeit gezeigt, erklärte ihr Sohn. Sie habe von der Bühne geholt werden müssen.

Omara Portuondo gehe es gut, erklärte ihr Sohn weiter. Sie werde von ihrem Arzt betreut. Ihr letzter Auftritt werde am Sonntag in der ungarischen Hauptstadt Budapest sein. Portuondo werde zwar nicht auftreten, aber erscheinen, um «die Liebe und den Applaus» ihrer Fans zu empfangen.

Portuondo wurde am 29. Oktober 1930 in Havanna geboren. Durch ihre Beteiligung am Buena Vista Social Club wurde sie auf der ganzen Welt bekannt. Die 93-Jährige gewann 2009 einen Latin Grammy für ihr Album «Gracias» und 2023 einen weiteren für «Vida».