Bund rechnet an Pfingsten und Auffahrt mit viel Stau

Keystone-SDA

Das Bundesamt für Strassen rechnet über die anstehenden Feiertagswochenenden mit einem hohen Verkehrsaufkommen. Insbesondere die Nord-Süd-Achsen A2 Gotthard und A13 San Bernardino sind erwartungsgemäss staugefährdet.

(Keystone-SDA) Daneben ist auf zahlreichen Autobahnen und Hauptstrassen schweizweit mit Einschränkungen zu rechnen, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) am Montag mitteilte. Betroffen sind die verlängerten Wochenenden vom 29. Mai bis zum 1. Juni, vom 7. bis zum 9. Juni und vom 19. bis zum 22. Juni.

Auch beim BLS-Autoverlad zwischen Brig VS und Iselle (I) ist gemäss Astra mit längeren Wartezeiten zu rechnen. Infolge Sanierungsarbeiten am Simplontunnel verkehren die Züge auch während der Feiertage nur alle zwei statt alle eineinhalb Stunden. An den Verladestationen an der Furka VS, am Lötschberg VS und am Vereina GR seien ebenfalls Wartezeiten möglich.

Für Fahrten in Richtung Süden und zurück ist seit dem 16. Mai die Gotthardpassstrasse geöffnet, wie es in der Mitteilung weiter hiess. An vordefinierten Tagen werde zudem die Sonderspur Cupra geöffnet, die eine direkte Zufahrt zum Gotthardpass ermöglicht.

Aus Rücksicht gegenüber der örtlichen Bevölkerung sei es wichtig, die Autobahn bei Stau nicht zu verlassen, schrieb das Astra weiter. Der Ausweichverkehr führe letztlich zum Verkehrskollaps in den Regionen.

Extrazüge zur Entlastung

Auch auf den Schienen ist mit erhöhtem Reiseaufkommen zu rechnen. Über Pfingsten und Auffahrt verkehren deshalb 40 Extrazüge zwischen der Deutschschweiz und dem Tessin, wie die SBB am Montag mitteilten. Zudem werden einzelne Züge mit zusätzlichen Wagen oder Einheiten verstärkt, darunter die EuroCity-Züge, die bis nach Italien fahren. Insgesamt würden 75’000 zusätzliche Sitzplätze angeboten.

Trotzdem könne es auf einzelnen Zügen zu hoher Auslastung kommen, hiess es in der Mitteilung. Die SBB bitten deshalb darum, Reisen frühzeitig zu Planen und Sitzplätze zu reservieren. Für Velos gilt vom 21. März bis zum 31. Oktober auf sämtlichen Verbindungen durch den Gotthard-Basistunnel Reservierungspflicht.