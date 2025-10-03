Bundespräsidentin trifft im Vatikan Papst Leo XIV. zum Gespräch

Keystone-SDA

Die Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter hat am Freitag im Vatikan Papst Leo XIV. getroffen. Beim Gespräch sei auch der Zollkonflikt mit den USA Thema gewesen. Laut Keller-Sutter könnte der neue Papst eine aktive Rolle bei der Friedensvermittlung spielen.

(Keystone-SDA) Das Gespräch mit Papst Leo XIV. sei sehr offen, herzlich und auch persönlich gewesen, sagte die Bundespräsidentin gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Rande des Petersplatzes in Rom. Der Austausch habe den Eindruck bestätigt, den sie von ihrer ersten Begegnung gehabt habe: Dass der neue Papst eine sehr herzliche Person sei, der den Menschen zuhöre.

Auf die Frage, ob sie mit Papst Leo XIV. – dem ersten amerikanischen Papst überhaupt – auch über das Verhältnis Schweiz-USA gesprochen habe, sagte die Bundespräsidentin, sie hätten sich auch über die Rolle der USA in der aktuellen geopolitischen Situation ausgetauscht.

Auch der Zollkonflikt sei zur Sprache gekommen, da diese Zölle schädlich für die gesamte Weltwirtschaft seien und damit auch für den Wohlstand.