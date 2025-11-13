Bundesrat Parmelin ist für Zollgespräche in Washington eingetroffen

Keystone-SDA

Wirtschaftsminister Guy Parmelin ist am frühen Donnerstagmorgen in Washington gelandet. Dort wird er den US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer zu Zollgesprächen treffen, wie sein Departementssprecher der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Gespräche würden «laufend» stattfinden, sagte der Sprecher Markus Spörndli am Donnerstagmorgen zu Keystone-SDA. Ein Abschluss in den Zollverhandlungen am Donnerstag sei aber «eher unwahrscheinlich».

Zuletzt meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag, dass die Schweiz kurz vor einem Deal mit den USA im Zollstreit stehe. Es zeichne sich eine Einigung der beiden Länder ab. Diese könnte in den nächsten Tagen und Wochen erzielt werden.

Dabei gehe es um eine Senkung des derzeitigen US-Zolltarifs auf die Einfuhr von zahlreichen Schweizer Gütern auf 15 Prozent, schrieb Bloomberg mit Verweis auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen weiter. Seit Anfang August gilt für die Schweiz ein US-Strafzoll von 39 Prozent. Die EU wurde indes nur mit einem Zoll von 15 Prozent belegt.