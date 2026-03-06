Buschauffeur in Burgdorf verliert Bewusstsein und verletzt sich

Keystone-SDA

Ein Linienbus ist am Donnerstagabend in Burgdorf in ein parkiertes Auto geprallt, nachdem der Chauffeur das Bewusstsein verloren hatte. Beim Unfall verletzte sich der Fahrer. Die fünf Fahrgäste blieben nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt, wie die Kantonspolizei am Freitag mitteilte.

(Keystone-SDA) Der Bus war kurz nach 20.50 Uhr auf der Kirchbergstrasse unterwegs. Gemäss ersten Erkenntnissen hatte sich der Gesundheitszustand des Chauffeurs wegen eines medizinischen Problems verschlechtert.

Beim Kreisverkehr Kirchbergstrasse/Pulverweg habe er das Bewusstsein verloren, worauf sich die Geschwindigkeit des Busses verringert habe. Das Fahrzeug geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem parkierten Auto.

Der Chauffeur wurde nach der Erstversorgung mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Während der Rettungsarbeiten wurde der Verkehr wechselseitig geführt. Feuerwehr, Sanität und Kantonspolizei standen im Einsatz. Ermittlungen zum Unfall laufen.