Busfahrer-Streik betrifft auch Basels Nachbarstadt Weil am Rhein

Keystone-SDA

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Auf dem Busnetz der Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH (SWEG) kommt es am 14. und 15. September zu weiteren Warnstreiks. Davon betroffen sind unter anderem Verbindungen in Weil am Rhein an der Grenze zu Basel, wie die Kreisstadt Lörrach am Freitag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die Stadtverwaltung rechnet mit erheblichen Fahrtausfällen im SWEG-Busverkehr. Betroffen ist auch der Schulbus-Verkehr dieses Unternehmens – er wird voraussichtlich vollständig entfallen, wie es auf der Website der Stadt heisst.

Eine Ersatzbeförderung für Fahrgäste in den bestreikten Gebieten in Baden-Württemberg sei leider nicht möglich. Der Zugverkehr der SWEG sowie Busverbindungen, die von Tochtergesellschaften erbracht werden, seien vom Streik nicht betroffen.

Die Gewerkschaft Verdi kündigte an, die seit dem 9. und 10. September stattfindenden Warnstreiks nächste Woche fortzusetzen. Es gebe «bisher keinerlei Entgegenkommen der Arbeitgeber», heisst auf der Website der Gewerkschaft. Grund für die temporäre Arbeitsniederlegung seien die stockenden Verhandlungen in parallel laufenden Tarifrunden.

Die SWEG-Führung hat kein Verständnis für die Warnstreiks. Verdi bringe damit eine «unnötige Schärfe» in die laufenden Verhandlungen und das auch noch zum Schulbeginn, was «verantwortungslos» sei, lässt sie sich im Lörracher Communiqué zitieren.