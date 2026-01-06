Coop erzielt 2025 Umsatzrekord und gewinnt Marktanteile

Keystone-SDA

Der Detailhändler Coop hat 2025 unter anderem dank mehr Kundinnen und Kunden einen Umsatzrekord erzielt. Die Nummer 1 im Schweizer Detailhandel gemessen am Gesamtumsatz konnte seine Position festigen und gemäss eigenen Angaben Marktanteile hinzugewinnen.

(Keystone-SDA) Der Umsatz stieg 2025 währungsbereinigt um 2,1 Prozent auf 35,4 Milliarden Franken, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Im Detailhandel ohne Treibstoffe legte Coop um 2,3 Prozent auf 21,1 Milliarden zu.

Das Wachstum geht auf verschiedene Faktoren zurück. «Im vergangenen Jahr konnten wir neue Supermärkte eröffnen, einen Kundenzuwachs stellen wir aber insgesamt über alle Regionen hinweg fest», sagte eine Coop-Sprecherin der Nachrichtenagentur AWP auf Anfrage. Voraussichtlich im laufenden Jahr werde Coop seinen tausendsten Supermarkt eröffnen.

Getragen wurde das Wachstum von Zuwächsen in mehreren Geschäftsbereichen. Die Coop-Supermärkte inklusive Onlineplattform Coop.ch erhöhten den Nettoerlös um 2,6 Prozent auf 12,4 Milliarden Franken, wobei der Onlinehandel um gut zehn Prozent zulegte. Die Fachformate mit Marken wie Interdiscount, Jumbo und Update Fitness dagegen legten zwar ebenfalls zu, allerdings weniger stark: Deren Zuwachs lag bei 1,7 Prozent. Dies bedeutet allerdings ebenfalls weitere Marktanteilsgewinne.

Der Geschäftsbereich Grosshandel und Produktion wuchs währungsbereinigt um 2,9 Prozent auf 17,2 Milliarden Franken.

Weitere Details sowie Angaben zum Gewinn will Coop an der Bilanzmedienkonferenz am 17. Februar bekanntgeben.