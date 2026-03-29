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Daniel Bichsel blickt nach Wahlniederlage nach vorne

Keystone-SDA

Der erfolglose Regierungskandidat Daniel Bichsel (SVP) will nun "weiterhin mit voller Kraft" als Zollikofner Gemeindepräsident und Grossrat wirken. "Wir wussten, es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen" sagte er nach seiner Wahlniederlage.

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(Keystone-SDA) Bichsel unterlag seinem SP-Mitbewerber Reto Müller um rund 7000 Stimmen. Das bürgerliche Lager verpasste somit den fünften Sitz im Berner Regierungsrat. Mit dem fortschreitenden Nachmittag und seinem schwindenden Vorsprung habe Bichsel das negative Resultat «leider etwas kommen sehen», sagte er zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Sein bisheriges Setting in der Exekutive der Agglomerationsgemeinde, im Kantonsparlament und als Präsident des Verbands Bernischer Gemeinden bezeichnete er als «unglaublich cool». Diese Tätigkeiten werde er weiterhin mit Freude ausüben.

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