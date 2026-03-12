Der Bund zeichnet die 17 schönsten Schweizer Bücher 2025 aus

Keystone-SDA

17 Bücher, die wegen ihrer Gestaltung ausgezeichnet werden: Das Bundesamt für Kultur (BAK) hat die schönsten Bücher des Jahres 2025 gekürt. Der Jan-Tschichold-Preis für die beste Buchgestaltung geht an ein französisch-schweizerisches Grafikdesign-Duo.

(Keystone-SDA) Coline Sunier & Chales Mazé arbeiten in Marseille und Paris als Duo für Grafikdesign und Typographie. Ihre Arbeit zeichnet das BAK mit dem Jan-Tschichold Preis aus. Dieser ist mit 25’000 Franken dotiert.

Die diesjährige Auszeichnung begründet das BAK in einer Mitteilung von Donnerstag mit der Herangehensweise an die Buchgestaltung von Coline Sunier & Chales Mazé. Die beiden betrachteten «Zeichen, Schriften und Typografie als kulturelle, soziale und politische Fakten und positionieren Grafikdesign als Forschung und als Vermittlung von Formen», schrieb das BAK.

Darüber hinaus arbeitet das Duo mit Kulturinstitutionen sowie Kunst- und Designschulen in Frankreich, der Schweiz und Italien zusammen. Dadurch förderten sie den Austausch und Wissenstransfer, lobte das BAK weiter.

Im jährlichen Wettbewerb der «Schönsten Schweizer Bücher» hat die internationale Fachjury für 2025 aus insgesamt 388 Büchern 17 ausgewählt. Dafür legte sie ihr Augenmerk besonders auf zeitgenössischen Tendenzen in der Buchgestaltung und -produktion.

Bronze im internationalen Wettbewerb

Das BAK verweist zudem darauf, dass Schweizer Buchkunst auch international gewürdigt wird. So hat die Stiftung Buchkunst in Leipzig im Februar beim Wettbewerb «Schönste Bücher aus aller Welt» die Bronzemedaille an ein Werk vergeben, das von einem Team aus St. Gallen gestaltet wurde. Ein weiteres Werk, das in der Schweiz gestaltet wurde, erhielt ein Ehrendiplom. Für diesen internationalen Wettbewerb standen 570 Bücher aus 33 Ländern zur Auswahl.

Die international ausgezeichneten Bücher werden an Buchmesse in Leipzig vom 19. bis 22. März gezeigt, die Preisverleihung ist am 20. März.

Die «schönsten Schweizer Bücher 2025» und alle, die am Wettbewerb teilgenommen haben, werden der Öffentlichkeit vom 12. bis 21. Juni im Helmhaus Zürich gezeigt. An der Vernissage zu dieser Ausstellung wird auch der Jan-Tschichold-Preis verliehen.