Deutschschweizer Buchmarkt zeigt 2025 ein moderates Wachstum

Keystone-SDA

Seit Jahren bewegt sich der Deutschschweizer Buchmarkt seitwärts. 2025 erzielte er einen Gesamtumsatz von 581,8 Millionen Schweizer Franken, was einem Plus von 1,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

(Keystone-SDA) Wie der Schweizer Buchhandels- und Verlagsverband (SBVV) am Donnerstag mitteilte, würden diese ungefähr gleichbleibenden Zahlen belegen, wie gut sich der das Buch als Medium hält. Denn gleichzeitig steige die Medienkonkurrenz.

Im vergangenen Jahr seien nicht nur leicht mehr Bücher verkauft worden als 2024. Physische Bücher seien auch leicht teurer geworden. Die Preise stiegen um rund 0,9 Prozent. Im Durchschnitt koste ein physisches Buch aktuell 23,07 Franken, heisst es in der Mitteilung.

«Überdurchschnittlich gut» sei der Verkauf während der Weihnachtszeit gelaufen. «Das Buch bleibt einer der wichtigsten Geschenkartikel, vor allem in seiner physischen Form», schrieb der SBVV. Die Zahlen wurden im Rahmen des jährlichen Marktreports ermittelt, der vom Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment im Auftrag des SBVV erstellt wird.