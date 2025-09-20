1971: Die Schlittelhose ist der letzte Schrei im Wintersport
Hinsetzten, Beine hoch und los geht’s! Wer braucht schon einen Schlitten, wenn es auch auf dem Hintern den Hang rauf- und runtergeht – mit der speziell dafür angefertigten Schlittelhose.
